ISRO Scientist Engineer Answer Key 2026: इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

ISRO Scientist Engineer Answer Key 2026: भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (ISRO) ने दिनांक 12 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर विज्ञापन संख्या ISRO:ICRB:03(EMC):2026 के तहत साइंटिस्ट/इंजीनियर की लिखित परीक्षा (सीबीटी मोड) की आंसर-की 2026 जारी कर दी है, जो 29 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। इसरो इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कुल 320 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

ISRO Scientist Answer Key 2026 Download Link

इसरो साइंटिस्ट की लिखित एग्जाम की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति 12 नवंबर 2026 को दोपहर 1.00 बजे से 15 नवंबर 2026 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करा सकता है।