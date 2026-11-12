ISRO Scientist Engineer Answer Key 2026: इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
ISRO Scientist Engineer Answer Key 2026: इसरो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट साइंटिस्ट इंजीनियर की सीबीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। एग्जाम 29 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया गया था। इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
ISRO Scientist Engineer Answer Key 2026: भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (ISRO) ने दिनांक 12 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर विज्ञापन संख्या ISRO:ICRB:03(EMC):2026 के तहत साइंटिस्ट/इंजीनियर की लिखित परीक्षा (सीबीटी मोड) की आंसर-की 2026 जारी कर दी है, जो 29 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। इसरो इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कुल 320 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।
ISRO Scientist Answer Key 2026 Download Link
इसरो साइंटिस्ट की लिखित एग्जाम की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति 12 नवंबर 2026 को दोपहर 1.00 बजे से 15 नवंबर 2026 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करा सकता है।
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इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर आंसर-की 2026 डाउनलोड लिंक
ISRO EngineerAnswer Key 2026 - हाइलाइट्स
इसरो साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा (सीबीटी मोड), पर्सनल इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है। चयन सभी चरणों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (ISRO)
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पद का नाम
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इसरो साइंटिस्ट/इंजीनियर
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ब्रांच
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इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिल और कंप्यूटर साइंस
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विज्ञापन संख्या
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ISRO:ICRB:03(EMC):2026
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रिक्त पद
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320
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सीबीटी परीक्षा की तिथि
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29 अक्टूबर 2026
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उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि
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12 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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isro.gov.in
ISRO Engineer/Scientist Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर की परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट/रिजल्ट सेक्शन देखें।
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अब ISRO Scientist/Engineer Answer Key 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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उत्तर कुंजी की PDF खुल जाएगी।
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PDF डाउनलोड कर लें।
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संभावित स्कोर का अनुमान लगाएं।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.