Chhath Puja 2026: महापर्व छठ के अवसर पर बिहार, झारखंड और दिल्ली में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल?
Chhath Puja School Holiday 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा 2026 के अवसर पर बिहार में मुख्य पर्व के दौरान 3 दिन (14 से 16 नवंबर) और झारखंड में स्थानीय छुट्टी मिलाकर कुल 4 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे, जिसके बाद 17 व 18 नवंबर से नियमित क्लासेस फिर से शुरू होंगी।
Bihar-Jharkhand Chhath Holiday List 2026: लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा 2026 इस साल 13 नवंबर (नहाय-खाय) से शुरू होकर 16 नवंबर (उषा अर्घ्य एवं पारण) तक पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में इस त्योहार को लेकर सभी लोगों में काफी धूम मची हुई है, जिसके चलते स्कूली छात्रों को भी छुट्टियों के ऑफिशियल नोटिस का काफी इंतजार रहता है।
राज्य सरकारों और शिक्षा विभाग द्वारा जारी साल 2026 के शैक्षणिक छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, बिहार और झारखंड के सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में छठ पर्व को लेकर विशेष छुट्टियां घोषित की गई हैं। आइए जानते हैं कि किस राज्य में कब से कब तक स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही, छात्रों की रेगुलर क्लासेस किस डेट से दोबारा शुरू होंगी।
State-Wise Chhath Puja School Holiday 2026
छठ पूजा 2026 त्योहार के दौरान बिहार, झारखंड और दिल्ली के सभी स्कूलों में छुट्टियों की ऑफिशियल और एक्सपेक्टेड डेट्स की पूरी लिस्ट के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
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राज्य
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मुख्य छुट्टी की डेट्स
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कुल छुट्टियों की ड्यूरेशन
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स्कूल दोबारा खुलने की डेट
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बिहार
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14 नवंबर से 16 नवंबर 2026 (खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य)
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मुख्य छठ पर्व पर 3 दिन की छुट्टी (कई स्कूलों में 17 नवंबर तक विस्तारित अवकाश)
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17 या 18 नवंबर 2026
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झारखंड
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15 नवंबर से 17 नवंबर 2026 (कुछ जिलों में 14 नवंबर खरना की स्थानीय छुट्टी सहित)
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कुल 3 से 4 दिन का अवकाश (रविवार साप्ताहिक छुट्टी सहित)
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18 नवंबर 2026
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दिल्ली
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16 नवंबर 2026 (सोमवार)
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उषा अर्घ्य के अवसर पर 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश (15 नवंबर को रविवार की छुट्टी)
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17 नवंबर 2026
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उत्तर प्रदेश
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16 नवंबर 2026 (पूर्वांचल के जिलों में संभावित)
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जिला प्रशासन (DM) के स्थानीय आदेशानुसार छुट्टी
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17 नवंबर 2026
बिहार में छठ पूजा की छुट्टियों का पूरा शेड्यूल जानें:
छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार है। बिहार में सभी लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतेजार करते हैं, इसलिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों और टीचर्स की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था जारी की जाती है:
- 3 दिन की छुट्टी: बिहार के सरकारी छुट्टी कैलेंडर के अनुसार 14 नवंबर (शनिवार - खरना), 15 नवंबर (रविवार - संध्या अर्घ्य) और 16 नवंबर (सोमवार - उषा अर्घ्य) को मुख्य रूप से 3 दिनों की छुट्टी तय की गई है।
- विस्तारित छुट्टी का लाभ: कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज के बाद से ही लंबी छुट्टियां चल रही हैं, जो सीधे छठ पूजा पर ही समाप्त होंगी। ज्यादातर संस्थानों में 17 या 18 नवंबर 2026 से नियमित रूप से क्लासेस शुरू कर दी जाएगी।
झारखंड में 4 दिन तक कैसे रहेंगी छुट्टियां?
झारखंड में भी छठ त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। राज्य के हॉलिडे कैलेंडर और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार:
- 15 से 17 नवंबर तक छुट्टी: झारखंड सरकार के स्कूल कैलेंडर के अनुसार 15 नवंबर (संध्या अर्घ्य) से लेकर 17 नवंबर 2026 तक सभी स्कूलों में छुट्टी निर्धारित की गई है।
- 4 दिन की छुट्टी कैसे है: जिन जिलों में जिला प्रशासन या प्राइवेट स्कूल प्रबंधन द्वारा 14 नवंबर (खरना) के मौके पर स्थानीय छुट्टी जारी कर दी गई है, वहां छात्रों को 14, 15, 16 और 17 नवंबर यानी लगातार 4 दिनों की छुट्टी का लाभ मिलेगा। इसके बाद सभी स्कूल 18 नवंबर 2026 (बुधवार) से अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।
छठ महापर्व 2026 का चार दिवसीय कैलेंडर
क्या आपको पता है छठ पूजा का त्योहार चार दिनों तक मनाया जाता है। जी हां, आपकी सामान्य जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि छठ पूजा के चारों दिनों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। ये जानने के लिए आप नीचे देखें।
1. पहला दिन - नहाय-खाय (13 नवंबर 2026, शुक्रवार):
इस दिन सभी लोग खासकर महिलाएं व्रत की शुरुआत, पवित्र स्नान और कद्दू-भात का प्रसाद ग्रहण करते हैं।
2. दूसरा दिन - खरना (14 नवंबर 2026, शनिवार):
इस दिन सभी लोग दिनभर निर्जला उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करके अपने 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की समाप्ती करते है।
3. तीसरा दिन - संध्या अर्घ्य (15 नवंबर 2026, रविवार):
इस दिन सभी लोग शाम के समय नदी या तालाब के घाट पर अस्ताचलगामी (डूबते हुए) सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं।
4. चौथा दिन - उषा अर्घ्य और पारण (16 नवंबर 2026, सोमवार):
यह दिन सभी छठ मनाने वाले लोगों के लिए आखिरी दिन की तरह होता है, इस दिन सभी लोग प्रातःकाल उदीयमान यानी उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण और महापर्व का समापन करते हैं।
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