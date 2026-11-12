UPSSSC Platoon Commander City Slip 2026: यूपी प्लाटून कमांडर सिटी स्लिप जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक
UPSSSC Platoon Commander City Slip 2026: यूपीएसएसएससी ने प्लाटून कमांडर/ ब्लॉक आर्गनाइजर की सिटी स्लिप जारी की गई है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार, अपनी सिटी की डिटेल्स नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं।
UPSSSC Platoon Commander City Slip 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) प्लाटून कमांडर/ ब्लॉक आर्गनाइजर की सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी की है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। संबंधित भर्ती अभियान का उद्देश्य प्लाटून कमांडर के 52 पद व ब्लॉक आर्गनाइजर के 243 पदों को भरना है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार परीक्षा जनपद की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Platoon Commander/Block Organizer City Slip 2026: सिटी स्लिप
आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद ही सिटी स्लिप की डिटेल देख सकेंगे। साथ ही ये कोई प्रवेश पत्र नहीं है आयोग द्वारा प्रवेश पत्र बाद परीक्षा के कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा।
UPSSSC Platoon Commander/Block Organizer City Slip 2026 link
उम्मीदवारों को प्लाटून कमांडर/ ब्लॉक आर्गनाइजर की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए Registration no और Date of Birth दर्ज करना होगा।
|
यूपीएसएसएससी प्लाटून कमांडर सिटी स्लिप 2026
UPSSSC Platoon Commander City Slip 2026: हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्लाटून कमांडर/ ब्लॉक आर्गनाइजर परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को किया जाएगा। उम्मीदवार सिटी स्लिप से जुड़ी अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
पोस्ट
|
प्लाटून कमांडर/ ब्लॉक आर्गनाइजर
|
विज्ञापन संख्या
|
10 परीक्षा 2026
|
रिक्त पद
|
प्लाटून कमांडर - 52
ब्लॉक आर्गनाइजर - 243
|
12 नवंबर, 2026 जारी
|
एडमिट कार्ड
|
22 नवंबर, 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC Platoon Commander City Slip 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार यूपीएसएसएससी प्लाटून कमांडर सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब UPSSSC Platoon Commander City Slip 2026 लिकं पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपनी लॉगिन डिटेल्स जैसे Registration no और D.O.B दर्ज करें।
स्टेप 5 मांगी गई डिटेल्स सबमिट कर सिटी स्लिप डाउनलोड करें।
RPSC PO Admit Card 2026: राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर का एडमिट कार्ड rpsc.rajasthan.gov.in जारी, हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.