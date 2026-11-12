Bal Diwas Quiz 2026 in Hindi: चाचा नेहरू के जन्मदिन पर बच्चों से पूछें ये महत्वपूर्ण क्वश्न, यहां देखें लिस्ट

Children's Day Quiz Questions & Answers: 14 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही खास महत्तव रखता है। इस दिन देश भर में बाल दिवस यानी Children's Day को मनाया जाता है, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को दर्शाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों के प्रति उनका अगाध प्रेम और लगाव ही हर साल इस दिन को बच्चों को समर्पित करने का मुख्य कारण है। स्कूलों, कालेजों और शैक्षणिक संस्थानों में इस दिन अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ क्विज कॉम्पिटिशन और स्कूल असेंबली का आयोजन किया जाता है। यदि आप भी बच्चों की जनरल नॉलेज (GK) को बेहतर बनाना चाहते हैं। साथ ही, बाल दिवस के इतिहास से उन्हें अवगत कराना चाहते हैं, तो चाचा नेहरू और भारत से जुड़े ये चुनिंदा क्वश्न यानी MCQs और रोचक सवाल कर सकते हैं। Bal Diwas Special Quiz 2026 बाल दिवस और इस विशेष क्विज कॉम्पिटिशन से जुड़े मुख्य हाइलाइट्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।

क्विज डिटेल्स मुख्य तथ्य और जानकारी कब मनाया जाता है बाल दिवस हर साल 14 नवंबर किसके नाम पर समर्पित? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू (चाचा नेहरू) बाल दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, कल्याण और उनके प्रति नेहरू जी के प्रेम की याद दिलाना क्विज का प्रारूप स्कूल असेंबली और प्रतियोगिताओं के लिए उपयोगी बहुविकल्पीय क्वश्न (MCQs) मुख्य सब्जेक्ट चाचा नेहरू का जीवन, स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक भारत और सामान्य ज्ञान बाल दिवस और चाचा नेहरू पर आधारित इंपॉर्टेंट MCQs चिल्ड्रंस डे पर सभी छात्रों को स्पेशल फील करवाने के साथ-साथ इस दिन को इंटरेस्ट बनाने के लिए सभी टीचर्स यहां नीचे दिए गए कुछ MCQs और क्वश्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। Q1. भारत में हर साल बाल दिवस किस डेट को मनाया जाता है? (अ) 5 सितंबर

(ब) 14 नवंबर

(स) 2 अक्टूबर

(द) 26 जनवरी

आंसर: (ब) 14 नवंबर Q2. पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? (अ) 14 नवंबर 1889

(ब) 2 अक्टूबर 1869

(स) 15 अगस्त 1947

(द) 26 जनवरी 1950 आंसर: (अ) 14 नवंबर 1889 Q3. बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस प्यार भरे नाम से पुकारते थे? (अ) बापू

(ब) चाचा नेहरू

(स) नेताजी

(द) सरदार आंसर: (ब) चाचा नेहरू Q4. पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के कौन से पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे? (अ) राष्ट्रपति

(ब) गृह मंत्री

(स) प्रधानमंत्री

(द) रक्षा मंत्री आंसर: (स) प्रधानमंत्री Q5. पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके किस पसंदीदा फूल के लिए जाना जाता था, जिसे वे हमेशा अपने कोट की जेब में लगाते थे? (अ) गेंदे का फूल

(ब) कमल का फूल

(स) गुलाब का फूल

(द) सूरजमुखी आंसर: (स) गुलाब का फूल Q6. प्रसिद्ध पुस्तक 'द डिस्कवरी ऑफ इंडिया' (The Discovery of India) के लेखक कौन हैं? (अ) महात्मा गांधी

(ब) रवींद्रनाथ टैगोर

(स) पंडित जवाहरलाल नेहरू

(द) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन