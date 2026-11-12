Chhath Special Trains: छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, देखें स्पेशल ट्रेनों की डिटेल्स

Chhath Special Trains: छठ महापर्व पर घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट तलाश रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। त्योहार के चलते दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। कई ट्रेनों में Waiting List लंबी हो गई है, तो कुछ में कन्फर्म टिकट मिलना भी मुश्किल हो रहा है। यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ा दिया है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इससे बिहार समेत पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। बिहार जाने वाली ट्रेनों में बढ़ी जबरदस्त भीड़ छठ पूजा के नजदीक आते ही बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटों की मांग तेजी से बढ़ गई है। कई ट्रेनों में Waiting List 150 के पार पहुंच चुकी है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और तेजस राजधानी जैसी प्रमुख ट्रेनों में भी कुछ तारीखों पर नई बुकिंग के लिए सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

मुजफ्फरपुर और आनंद विहार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन बिहार और दिल्ली के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मुजफ्फरपुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच भी विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन नंबर 05281 मुजफ्फरपुर से 18 नवंबर को सुबह 6:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर और मुरादाबाद में होगा। वापसी में ट्रेन नंबर 05282 आनंद विहार से 19 नवंबर को सुबह 7 बजे चलेगी और 21 नवंबर को सुबह 4:50 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। बिहार के लिए 103 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) के अनुसार, 3 नवंबर तक 103 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा चुकी थी। इनमें बिहार को दिल्ली, पंजाब, हावड़ा, मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं।