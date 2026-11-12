Hardik Pandya IPL Salary: कभी 10 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस की टीम में जगह बनाने वाले हार्दिक आज 18 करोड़ रुपये की सैलरी पाने जा रहे हैं। इन 12 सालों में उन्होंने न सिर्फ अपने खेल से पहचान बनाई, बल्कि कमाई के मामले में भी लंबा सफर तय किया है। IPL 2027 से पहले उनकी फ्रेंचाइजी बदलने की खबर ने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर दिया है। अब वह पंजाब की जर्सी में खेलते नजर आएंगे। इस डील के बाद उनकी सैलरी 16.35 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गई है। यानी उन्हें सीधे 1.65 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। 10 लाख रुपये से शुरू हुआ था सफर हार्दिक पांड्या ने साल 2015 में मुंबई इंडियंस के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। उस समय फ्रेंचाइजी ने उन्हें महज 10 लाख रुपये में खरीदा था। उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसके बाद मुंबई ने 2016 और 2017 में भी उन्हें इसी कीमत पर अपनी टीम में बनाए रखा।

बता दें कि इस तरह शुरुआती तीन सीजन में हार्दिक की कुल कमाई सिर्फ 30 लाख रुपये रही। 4 साल तक हर सीजन मिले 11 करोड़ साल 2018 में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पर भरोसा जताते हुए उन्हें 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया। इसके बाद 2019, 2020 और 2021 में भी उनकी सैलरी इतनी ही रही। यानी मुंबई के साथ इन चार सीजन में हार्दिक ने कुल 44 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद 2022 में उन्होंने नई टीम गुजरात टाइटन्स (GT) का दामन थाम लिया। फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी और 15 करोड़ रुपये सालाना सैलरी दी। इस तरह दो सीजन में उनकी कमाई 30 करोड़ रुपये रही। मुंबई में वापसी के बाद बढ़ी सैलरी आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई। इस बार उन्हें 15 करोड़ रुपये मिले। वहीं, 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद उनकी सैलरी बढ़कर 16.35 करोड़ रुपये हो गई। 2025 और 2026 के सीजन में वह इसी राशि पर मुंबई के लिए खेले।