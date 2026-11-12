RRB ALP Answer Key 2026 (OUT): आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 1 उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

RRB ALP CBT 1 Answer Key 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर दिनांक 12 नवंबर 2026 को असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) की आंसर-की 2026 जारी कर दी है। एग्जाम 03 नवंबर से 05 नवंबर 2026 के बीच हुआ था। आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत कुल 14627 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1), कंप्यूटर आधारित परीक्षा (भाग-A और भाग-B), कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) और मेडिकल की परीक्षा शामिल है।

आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB ALP CBT 1 Answer Key PDF Download

आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 1 एग्जाम की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर-की की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति 12 नवंबर 2026 को शाम 7.00 बजे से 19 नवंबर 2026 को 12.00 बजे तक 50 रुपये प्रति प्रश्न के साथ ऑनलाइन जमा करा सकता है।