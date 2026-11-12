RSSB Teaching Associate Admit Card 2026: राजस्थान टीचिंग एसोसिएट्स एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

RSSB Teaching Associate Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 12 नवंबर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान टीचिंंग एसोसिएट्स (असिस्टेंट प्रोफेसर) लेक्चरर पदों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 17 नवंबर 2026 और 07 दिसंबर से 21 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे। आरएसएसबी राजस्थान टीचिंग एसोसिएट्स रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से कुल 3540 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है।

आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट्स के एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RSSB Teaching Associate Admit Card 2026 Download Link

राजस्थान टीचिंग एसोसिएट्स की लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।