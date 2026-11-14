RRB Paramedical City Intimation Slip 2026 (OUT): आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RRB Paramedical City Intimation Slip 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर दिनांक 14 दिसंबर 2026 को आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। परीक्षा 23 नवंबर और 25 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से पैरामेडिकल स्टाफ, डायलसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड-2, ऑडियोलोजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट (एंट्री गेट), रेडियोलॉजी एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और लैब असिस्टेंट ग्रेड-2 के कुल 590 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।