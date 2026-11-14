RRB Paramedical City Intimation Slip 2026 (OUT): आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
RRB Paramedical City Intimation Slip 2026: आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की एग्जाम सिटी स्लिप 2026 जारी कर दी है। परीक्षा 23 नवंबर और 25 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एग्जाम सिटी इंटीमेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Paramedical City Intimation Slip 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर दिनांक 14 दिसंबर 2026 को आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। परीक्षा 23 नवंबर और 25 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से पैरामेडिकल स्टाफ, डायलसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड-2, ऑडियोलोजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट (एंट्री गेट), रेडियोलॉजी एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और लैब असिस्टेंट ग्रेड-2 के कुल 590 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Paramedical City Intimation Slip 2026 Link
रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के 590 पदों की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं।
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आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड लिंक
RRB Paramedical City Intimation Slip 2026 Release Date - हाइलाइट्स
आरआरबी पैरामेडिकल पदों के चयन में कुल तीन चरण शामिल है। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और तीसरे चरण में मेडिकल का एग्जाम होगा। सलेक्शन सभी चरणों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB)
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पद का नाम
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पैरामेडिकल स्टाफ, डायलसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड-2, ऑडियोलोजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट (एंट्री गेट), रेडियोलॉजी एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और लैब असिस्टेंट ग्रेड-2
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रिक्त पद
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590
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विज्ञापन संख्या
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05/2026
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सलेक्शन प्रोसेस
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कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल
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परीक्षा की तिथि
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23 नवंबर और 25 नवंबर 2026 को आयोजित
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एग्जाम सिटी स्लिप
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जारी
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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जल्द
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rrb.indianrailways.gov.in
RRB Paramedical City Intimation Slip 2026 PDF डाउनलोड कैसे करें?
आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What's New सेक्शन देखें।
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अब RRB Paramedical City Intimation Slip 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।
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सिटी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.