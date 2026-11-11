BSF SI Recruitment 2026: बीएसएफ एसआई के 1167 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी, 12 नवंबर से आवेदन करें

BSF SI Recruitment 2026: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सब-इंस्पेक्टर (GD) भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1167 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। यह भर्ती लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसमें बीएसएफ के साथ सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के लिए भी सब इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं। हालांकि, यह भर्ती सामान्य उम्मीदवार के लिए ओपन भर्ती नहीं है, बल्कि निर्धारित सेवा शर्तें पूरी करने वाले विभागीय कर्मचारियों के लिए है। बीएसएफ एसआई भर्ती 2026 नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें BSF SI Recruitment 2026: Highlights भर्ती बोर्ड: सीमा सुरक्षा बल (BSF) पद का नाम: सब इंस्पेक्टर (GD) कुल पद: 1167 आवेदन शुरू: 12 नवंबर 2026 अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2026

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आधिकारिक वेबसाइट: bsf.mha.gov.in BSF SI Recruitment 2026: पदों का विवरण इस भर्ती के अंतर्गत अलग-अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें बीएसएफ के 235, सीआरपीएफ के 377, एसएसबी के 125 और आईटीबीपी के 430 पद शामिल हैं। इस प्रकार कुल 1167 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निर्धारित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए चार वर्ष की नियमित सेवा सहित अन्य विभागीय शर्तें पूरी करना आवश्यक है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। विस्तृत पात्रता के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना जरूरी है।