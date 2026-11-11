RSSB Result 2026: आरएसएसबी अध्यक्ष ने सीईटी, वीडीओ रिजल्ट पर दिया बड़ा अपडेट, टीचिंग एसोसिएट एडमिट कार्ड की जारी
RSSB Result 2026: सीईटी, वीडीओ रिजल्ट पर बड़ा अपडेट जारी किया है। आरएसएसबी अध्यक्ष ने टीचिंग एसोसिएट एडमिट कार्ड की डेट भी घोषित की है।
RSSB Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने सीईटी, वीडीओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणामों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने विभिन्न भर्तियों की चयन प्रक्रिया, रिजल्ट और आगामी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी साझा की है। इसके साथ ही राजस्थान टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने की संभावित तारीख भी सामने आ गई है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया है, वे बोर्ड की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।
RSSB Teaching Associate Admit Card 2026: इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड
राजस्थान टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से 21 दिसंबर 2026 तक विषयवार किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 12 या 13 नवंबर 2026 को जारी किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जारी होने के बाद RSSB की आधिकारिक वेबसाइट और राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और अन्य जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रवेश पत्र पर उपलब्ध सभी जानकारियों की जांच कर लेनी चाहिए।
RSSB CET Exam 2026: परीक्षा शेड्यूल जारी
राजस्थान सीईटी परीक्षा को लेकर भी बोर्ड अध्यक्ष ने अहम जानकारी दी है। सीईटी 12वीं स्तर की परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्ट में होगी। वहीं, सीईटी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का आयोजन 16 जनवरी से 18 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है।
RSSB CET Result 2026: रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा?
सीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट को लेकर भी अपडेट सामने आया है। मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि सीईटी का परिणाम घोषित होने में कम से कम दो महीने का समय लग सकता है। परीक्षा कई शिफ्ट में आयोजित होने के कारण परिणाम तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी वजह से अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
RSSB VDO Waiting List और अन्य भर्तियों पर अपडेट
वीडीओ भर्ती 2025 की वेटिंग लिस्ट को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इसे 4 दिसंबर 2026 से पहले ऑपरेट किया जाना है। हालांकि, संबंधित विभाग से अभी नॉन-जॉइनिंग रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही वेटिंग लिस्ट से जुड़ी आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
इसके अलावा, प्लाटून कमांडर भर्ती के परिणाम को लेकर बताया गया कि डीवी रिपोर्ट मिलने के बाद ही रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं, टीचर भर्ती लेवल-2 के एससी मैथ्स, हिंदी और अंग्रेजी विषयों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट संस्कृत शिक्षा विभाग से प्राप्त हो चुकी है। बोर्ड इन रिपोर्टों की समीक्षा के बाद परिणाम जारी करने की संभावित तारीख की जानकारी देगा।
इस प्रकार RSSB ने कई भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उम्मीदवारों को नवीनतम अपडेट और आधिकारिक नोटिस के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए।
Executive - Editorial
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