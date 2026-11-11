Bihar Board 9th Maths Syllabus 2026-27: बिहार बोर्ड 9वीं गणित सिलेबस जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

Bihar Board 9th Math Syllabus 2026-27: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर हर साल बोर्ड की 9वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी करता है। सिलेबस ऑनलाइन जारी किया है, जिसमें गणित, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी आदि विषय शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम आपको बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के सिलेबस के बारे में विस्तार से बताएंगे।

बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की गणित विषय परीक्षा की तिथि फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि पिछली साल क्वाटर्ली एग्जाम 03 जुलाई 2026 को सिंगल शिफ्ट में सुबह 09.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे, हाफ ईयर एग्जाम 23 सितंबर 2026 को सिंगल शिफ्ट में सुबह 09.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे और वार्षिक परीक्षा 18 मार्च से 24 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। इस बार भी मार्च 2027 में ही होने की आशंका है।