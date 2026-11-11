PNB LBO Result 2026 (OUT) : पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

PNB LBO Result 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 06 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। पीएनबी इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से कुल 545 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, लोकल भाषा टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है।

पीएनबी एलबीओ की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके PDF में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

PNB LBO Result 2026 डाउनलोड लिंक

पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पदों की भर्ती के लिखित एग्जाम का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में सलेक्टिड अभ्यर्थियों को सलेक्शन के अगले प्रोसेसे यानी स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा।



