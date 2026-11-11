PNB LBO Result 2026 (OUT) : पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF
PNB LBO Result 2026: पीएनबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एलबीओ की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 06 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
PNB LBO Result 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 06 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। पीएनबी इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से कुल 545 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, लोकल भाषा टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है।
पीएनबी एलबीओ की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके PDF में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
PNB LBO Result 2026 डाउनलोड लिंक
पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पदों की भर्ती के लिखित एग्जाम का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में सलेक्टिड अभ्यर्थियों को सलेक्शन के अगले प्रोसेसे यानी स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा।
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पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
PNB LBO Result 2026 Date - हाइलाइट्स
पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स से 20 जुलाई 2026 से 16 अक्टूबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ की ऑनलाइन लिखित परीक्षा के रिजल्ट में कुल 594 उम्मीदवार को चयनित किया गया था। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा (216) अभ्यर्थी सलेक्ट किए गए थे। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
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पद का नाम
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लोकल बैंक ऑफिसर (LBO)
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रिक्त पद
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545
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परीक्षा की तिथि
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06 सितंबर 2026
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रिजल्ट रिलीज डेट
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11 नवंबर 2026
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सलेक्टिड उम्मीदवार
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594
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ऑफिशियल वेबसाइट
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pnb.bank.in
PNB Local Bank Officer Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ पद की ऑनलाइन लिखित परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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PNB Local Bank Officer Result 2026 पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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PDF डाउनलोड कर लें।
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Ctrl+F का उपयोग करके PDF में अपना नाम चेक करें।
PNB LBO Result 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें?
पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर की ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी लिस्ट में अपना नाम चेक करें। सलेक्टिड कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग, लोकल भाषा टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू आदि के लिए बुलाया जाएगा। एलबीओ पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अनुमानित वेतन 48,480 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
ये भी पढ़ें: PNB LBO Result 2026 (OUT): Direct Link to Download State-Wise Merit List PDF at pnb.bank.in
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.