UTET Result 2026 Out: उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम ukutet.com घोषित, स्कोरकार्ड डाउनलोड करें
UTET Result 2026 Out: उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 पेपर 1 और पेपर 2 का परिणाम जारी किया गया है। जो उम्मीदवार 27 सितंबर, 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपनी स्कोरकार्ड नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
UTET Result 2026 Out: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (UBSE), रामनगर नैनीताल अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणामों की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर की गई है। पेपर 1 और पेपर 2 परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर को किया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा Uttarakhand TET Answer Key 2026 वेबसाइट पर 5 अक्टूबर को जारी की गई थी।
Uttarakhand TET Result 2026: रिजल्ट जारी
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् ने विज्ञापन संख्या 01 /77–81 /2026–27 पेपर 1 और पेपर 2 की घोषणा आधिकारिक रूप से कर दी है। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपने स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
Uttarakhand TET Result 2026 Download Link
उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 रिजल्ट 2026 जारी किया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए Registration No. और Password दर्ज करें।
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यूटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 रिजल्ट 2026
Uttarakhand TET Result 2026: स्कोरकार्ड में उल्लेखित डिटेल्स
उत्तराखंड टेट रिजल्ट पीडीएफ 2026 में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होते हैं।
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उम्मीदवार का नाम
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रोल नंबर
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श्रेणी
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प्राप्त अंक
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योग्यता स्तिथि
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कुल अंक
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विषय या पेपर
Uttarakhand TET Result 2026: हाइलाइट्स
उत्तराखंड टीईटी पेपर 1 और पेपर 2 रिजल्ट 2026 एक साथ जारी किए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में अन्य जरूरी डिटेल्स देख सकते हैं:
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भर्ती प्राधिकरण
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उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (UBSE)
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पेपर का नाम
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उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा
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रिजल्ट स्टेटस
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जारी
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ऑफिशियल वेबसाइट
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ukutet.com या ubse.uk.gov.in
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लॉगिन क्रेडेंशियल
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Registration No. और Password
Uttarakhand TET Result 2026 Score Card ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
उत्तराखंड टीईटी रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://ubse.uk.gov.in/ पर जाएं,
स्टेप 2 अब डिपार्टमेंट एग्जाम टैब पर क्लिक करके UTET 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 लॉग इन विवरण दर्ज करें, लॉग इन विवरण में उम्मीदवार का पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 4 अब उम्मीदवार का रिजल्ट स्क्रिन पर प्रदर्शित हो जाएगा,
स्टेप 5 उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लि रिजल्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.