NEET PG Counselling 2026 राउंड 2 की चॉइस फिलिंग पोस्टपोन, देखें नोटिस

MCC PG Counselling Update Today: नीट पीजी (NEET PG) और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे देश भर के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए एक स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आने वाला चिकित्सा परामर्श समिति (MCC -Medical Counselling Committee) ने नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 2 को लेकर एक जरूरी नोटिफिके्शन जारी किया है।

एमसीसी के इस नए नोटिस के अनुसार, राउंड-2 के लिए की जा रही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया है। यह निर्णय छात्रों के लिए और राउंड-1 के बचे एंट्रेंस कार्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है।

MCC NEET PG Counselling: मुख्य डिटेल्स

एमसीसी द्वारा जारी इस ऑफिशियल नोटिस और उससे जुड़ी मुख्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को आसानी से समझे और देखें।