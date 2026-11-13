NLU Delhi AILET 2027 Update: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने बढ़ाई एआईएलईटी 2027 की लास्ट डेट, जानें क्या एग्जाम सेंटर में भी किया गया बदलाव?

AILET 2027 Application Deadline Extended: देश के प्रतिष्ठित विधि कॉलेजो में शुमार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली में एडमिशन पाने के छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आयोग द्वारा जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2027) की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, फीस भुगतान और एग्जाम शहर से जुड़े नियमों को रिवाइज्ड किया गया है।

जो छात्र किसी कारणवश पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे या अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, तो वे ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर टाइम पर पूरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं एआईएलईटी 2027 के इस नए और रिवाइज्ड शेड्यूल से जुड़ी हर एक छोटी-बड़ी अपडेट को देखें।

AILET 2027 Revised Schedule: मुख्य डिटेल्स

एआईएलईटी 2027 की बढ़ी हुई डेट्स और एग्जाम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नंबर- डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।