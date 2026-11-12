RRB Group D Cut Off 2026 जारी, जॉन-वाइज मार्क्स यहां से करें चेक
RRB Group D Zone-Wise Cut Off Marks 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी (लेवल 1) एग्जाम के जोन-वाइज और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स तथा रिजल्ट को आज 12 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं, जिसे छात्र यहां से आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Group D Cut-Off 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आयोजित किए जाने वाले बहुप्रतीक्षित आरआरबी ग्रुप डी (लेवल 1) भर्ती एग्जाम के रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स आज 12 नवंबर 2026 को ऑफिशियल रूप से जारी कर दिए गए हैं। जो छात्र कंप्यूटर आधारित एग्जाम (CBT) में शामिल हुए थे, वे अब अलग-अलग रेलवे जोन्स की ऑफिशियल वेबसाइटों पर जाकर अपने जोन की कट-ऑफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे में अलग-अलग पोस्ट पर योग्य युवाओं का सेलेक्शन किया जा रहा है।
RRB Group D Cut-Off 2026 डिटेल्स
आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम और कट-ऑफ से जुड़े मुख्य डिटेल्स और नंबर को देखने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डिटेल्स
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भर्ती बोर्ड
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रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
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एग्जाम का नाम
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आरआरबी ग्रुप डी (लेवल 1) परीक्षा
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रिजल्ट और कट-ऑफ जारी होने की डेट
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आज - 12 नवंबर 2026
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सेलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स
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कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rrb.indianrailways.gov.in
RRB Bhopal Group D Cutoff Marks 2026
भोपाल रेलवे जोन में ग्रुप डी पोस्ट पर भर्ती 2026 के कैटेगरी-वाइज कटऑफ को यहां नीचे दी गई टेबल से देखें।
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UR
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SC
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ST
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OBC
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EWS
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79.81581
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73.93395
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68.9059
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79.75489
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75.67089
RRB Group D Result 2026 (OUT) - यहां क्लिक करें
RRB Zone Wise Cutoff List
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा हर जोन की कटऑफ धीरे-धीरे जारी की जाएगी। छात्र आसानी से हर जोन की कटऑफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।
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RRB Zone Name
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Check Cutoff
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RRB Mumbai
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Cutoff
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RRB Ranchi
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Cutoff
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RRB Patna
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RRB Muzaffarpur
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Cutoff
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RRB Ahmedabad
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Cutoff
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RRB Allahabad
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Cutoff
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RRB Gorakhpur
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Cutoff
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RRB Bhopal
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RRB Ajmer
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Cutoff
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RRB Chandigarh
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Cutoff
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RRB Guhawati
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Cutoff
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RRB Bilaspur
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Cutoff
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RRB Jammu-Srinagar
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Cutoff
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RRB Kolkata
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Cutoff
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RRB Siliguri
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Cutoff
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RRB Malda
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Cutoff
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RRB Bhubneshwar
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Cutoff
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RRB Thrivanthapuram
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Cutoff
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RRB Secunderabad
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Cutoff
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RRB Bangalore
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Cutoff
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RRB Chennai
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Cutoff
जोन-वाइज और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन
विभिन्न रेलवे जोन्स में एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, वैकेंसी और पेपर के कठिनाई लेवल के आधार पर कट-ऑफ अलग-अलग तय की गई है। प्रमुख जोन्स के अनुमानित और जारी कट-ऑफ मार्क्स इस प्रकार होते हैं:
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रेलवे जोन
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अनारक्षित (UR / General)
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अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
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अनुसूचित जाति (SC)
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अनुसूचित जनजाति (ST)
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आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)
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आरआरबी बेंगलुरु (Bengaluru)
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70.29
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64.87
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62.28
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60.43
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60.40
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आरआरबी चंडीगढ़ (Chandigarh)
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72.21
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70.30
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65.85
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60.69
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66.68
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आरआरबी मुंबई (Mumbai)
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77.90
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77.13
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71.31
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65.23
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74.09
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आरआरबी गोरखपुर (Gorakhpur)
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76.49
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75.75
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68.70
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61.26
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70.00
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आरआरबी प्रयागराज (Allahabad)
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78.12
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77.31
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72.40
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66.65
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74.14
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आरआरबी पटना (Patna)
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78.45
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78.28
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67.60
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61.40
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75.19
Minimum Qualifying Marks
रेलवे भर्ती बोर्ड के नियमों के अनुसार, एग्जाम को पास करने और अगले राउंड के लिए एलिजिबल होने के लिए छात्रों को कैटेगरी-वाइज निर्धारित न्यूनतम क्वालीफाई मार्क्स प्राप्त करना जरूरी होता है:
- अनारक्षित (UR): 40
- ईडब्ल्यूएस (EWS): 40
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 30
- अनुसूचित जाति (SC): 30
- अनुसूचित जनजाति (ST): 30 (क्षेत्रीय नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान)
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.