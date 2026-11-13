KVS New Digital Initiatives 2026: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया पैरेंट कनेक्ट ऐप, एलुमनाई पोर्टल और एआई टूल

Kendriya Vidyalaya Digital Transformation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) की तीन प्रमुख डिजिटल पहलों (Flagship Digital Initiatives) का उद्घाटन किया है। देश भर के Kendriya Vidyalayas में पढ़ने वाले लाखों छात्रों, पेरेंट्स और टिचर्स के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण और नए आधुनिक बदलाव की शुरुआत की गई है। शुरू की गई इन तीन नई डिजिटल सेवाओं में AI-integrated Vidya Samiksha Kendra - VSK), केवीएस-संवाद पैरेंट कनेक्ट ऐप व वेब पोर्टल (KVS-Samvaad) और केवीएस एलुमनाई कनेक्ट पोर्टल (KVS Alumni Portal) शामिल हैं। केवीएस मुख्यालय के आईटी सर्विसेज सेल (IT Services Cell) द्वारा इन-हाउस विकसित किए गए ये प्लेटफॉर्म प्रशासन में पारदर्शिता लाने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक नई सीढ़ी की तरह साबित होंगे।

KVS New Digital Initiatives 2026 Launch Official Notice - यहां क्लिक करें KVS 3 New Digital Initiatives: मुख्य डिटेल्स केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शुरू की गई ये तीनों नई डिजिटल पहलों और उनके ऑफिशियल वेब लिंक के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई इस टेबल को देखें। डिजिटल पहल का नाम ऑफिशियल वेबसाइट / पोर्टल लिंक मुख्य उद्देश्य और लाभार्थी कौन? 1. AI-एकीकृत विद्या समीक्षा सेंटर (VSK) व 'समीक्षा' AI बॉट samiksha.kvs.gov.in रियल-टाइम अटेंडेंस, शैक्षणिक प्रदर्शन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिशन डेटा का एआई विश्लेषण (प्रशासन और टीचर के लिए) 2. KVS-संवाद (पैरेंट कनेक्ट ऐप और वेब पोर्टल) samvaad.kvs.gov.in लाइव अटेंडेंस, सिलेबस प्रोग्रेस, रिजल्ट, डिजिटल आईडी कार्ड और ऑनलाइन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन (पेरेंट्स और छात्रों के लिए) 3. KVS एलुमनाई पोर्टल alumni.kvs.gov.in पहले के छात्रों (Alumni) को अपने स्कूल और बैचमेट्स से जोड़ने, करियर गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए समर्पित मंच

1. AI-एकीकृत विद्या समीक्षा सेंटर और 'समीक्षा' AI बॉट (Vidya Samiksha Kendra) आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करते हुए केवीएस ने विद्या समीक्षा सेंटर (samiksha.kvs.gov.in) की शुरुआत की है: रियल-टाइम डैशबोर्ड: यह प्लेटफॉर्म छात्रों और स्टाफ की उपस्थिति (Attendance), एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और एडमिशन से जुड़ा लाइव डेटा डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराता है। 'समीक्षा' AI बॉट की भूमिका: इस सेंटर में शामिल ‘समीक्षा’ एआई बॉट (Samiksha AI Bot) विशाल डेटा का विश्लेषण करके कमियों (Gaps) की पहचान करता है। साथ ही, सुधार के लिए सटीक सुझाव भी देता है। इससे अधिकारियों को समय पर और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। 2. KVS-संवाद: पैरेंट कनेक्ट ऐप और वेब पोर्टल (KVS-Samvaad App) पेरेंट्स और स्कूलों के बीच बात-चीत को मजबूत करने तथा अनावश्यक स्कूल चक्करों से बचाने के लिए केवीएस-संवाद ऐप और वेब पोर्टल (samvaad.kvs.gov.in) को लॉन्च किया गया है। इसके प्रमुख लाभों के बारे में आप यहां से जानें।

एक क्लिक पर एकेडमिक परफॉर्मेंस: पेरेंट्स घर बैठे अपने बच्चे की रोजाना की उपस्थिति, सिलेबस की प्रगति, एग्जाम रिजल्ट और लर्निंग रिसोर्सेज को आसानी से देख सकेंगे।

डिजिटल आईडी और डायरी: पोर्टल पर छात्रों का डिजिटल स्टूडेंट आईडी कार्ड, स्टूडेंट डायरी और टीचर डायरी भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

ऑनलाइन प्रमाण पत्र और छुट्टी रजिस्ट्रेशन : अब पेरेंट्स को छोटे-छोटे कामों के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं पडेगी, वे इस ऐप के माध्यम से बोनाफाइड सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate), सीईए सर्टिफिकेट (CEA Certificate) और छात्र की छुट्टी (Student Leave) के लिए सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 3. KVS एलुमनाई कनेक्ट पोर्टल केंद्रीय विद्यालयों से पढ़कर देश-विदेश में नाम कमाने वाले पहले के छात्रों को उनकी जड़ों से दोबारा जोड़ने के लिए केवीएस एलुमनाई पोर्टल (alumni.kvs.gov.in) भी तैयार किया गया है: पुरानी यादें और नेटवर्किंग: इस मंच के जरिए पास आउट छात्र अपने पुराने स्कूल और बैचमेट्स के साथ फिर से जुड़ सकेंगे। साथ ही, अपनी उपलब्धियों व अनुभवों को देख सकेंगे।

वर्तमान छात्रों को मार्गदर्शन: पहले के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों को मेंटरशिप (Mentorship), करियर गाइडेंस (Career Guidance) और संस्थान के विकास में अपना योगदान भी दे सकेंगे।