Bihar Board 9th Social Science Syllabus 2026-27: बिहार बोर्ड 9वीं सोशल साइंस सिलेबस जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF
Bihar Board 9th Social Science Syllabus 2026-27: बिहार बोर्ड की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर 9वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी किया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र नीचे लेख में दिए लिंक से सोशल साइंस विषय का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar Board 9th Social Science Syllabus 2026-27: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर हर साल बोर्ड की 9वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी करता है। सिलेबस ऑनलाइन जारी किया है, जिसमें गणित, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी आदि विषय शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम आपको बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में विस्तार से बताएंगे।
बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की सोशल साइंस विषय परीक्षा की तिथि फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि पिछले साल 18 मार्च 2026 को दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:45 बजे तक आयोजित की गई थी। इस बार 18 मार्च से 23 मार्च 2027 को होने की आशंका है।
Bihar Board 9th Social Science Syllabus 2026 PDF Download
बिहार बोर्ड 9वीं की सोशल साइंस की परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए छात्रों को बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। छात्र नीचे दिए गए लिंक से भी टॉपिक वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को सिलेबस की PDF ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।
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बिहार बोर्ड 9वीं की सोशल साइंस परीक्षा सिलेबस 2026-27 डाउनलोड लिंक
Bihar Board 9th Social Science Syllabus 2026 in Hindi - हाइलाइट्स
सिलेबस परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे छात्रों को परीक्षा का पैटर्न को समझने और एग्जाम की सही रणनीति बनाने में मदद मिलती है, ताकि छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सिलेबस की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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बोर्ड का नाम
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
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परीक्षा का नाम
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बिहार बोर्ड 9वीं परीक्षा
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शैक्षणिक सत्र
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2026-27
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परीक्षा की तिथि
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18 मार्च से 23 मार्च 2027 में होने की आशंका
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सिलेबस
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जारी
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विषय
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सोशल साइंस
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ऑफिशियल वेबसाइट
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biharboardonline.com
Bihar Board Class 9th Social Science Syllabus 2026 डाउनलोड कैसे करें?
बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की सोशल साइंस की परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।
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होम पेज पर पाठ्यक्रम (Syllabus) सेक्शन देखें।
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अब Class 9 Syllabus 2026-27 पर क्लिक करें।
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सोशल साइंस सिलेबस की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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सिलेबस डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.