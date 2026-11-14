Bihar Board 9th Social Science Syllabus 2026-27: बिहार बोर्ड 9वीं सोशल साइंस सिलेबस जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

Bihar Board 9th Social Science Syllabus 2026-27: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर हर साल बोर्ड की 9वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी करता है। सिलेबस ऑनलाइन जारी किया है, जिसमें गणित, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी आदि विषय शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम आपको बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में विस्तार से बताएंगे।

बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की सोशल साइंस विषय परीक्षा की तिथि फिलहाल जारी नहीं की गई है। हालांकि पिछले साल 18 मार्च 2026 को दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:45 बजे तक आयोजित की गई थी। इस बार 18 मार्च से 23 मार्च 2027 को होने की आशंका है।

Bihar Board 9th Social Science Syllabus 2026 PDF Download

बिहार बोर्ड 9वीं की सोशल साइंस की परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए छात्रों को बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। छात्र नीचे दिए गए लिंक से भी टॉपिक वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को सिलेबस की PDF ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।