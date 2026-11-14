CWC Recruitment 2026: सीडब्ल्यूसी में असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, इस लिंक से फटाफट करें Apply

CWC Recruitment 2026: सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन (CWC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cewacor.nic.in पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या CWC/I- Manpower/DR /Rectt/2026/01 के तहत असिस्टेंट मैनेजर (जनरल/ टेक्निकल/ फाइनेंस/इंजीनरिंग) और जूनियर एग्जीक्यूटिव (जनरल/टेक्निकल) के कुल 327 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्याल से बीई/बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य है।

सीडब्ल्यूसी असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल यानी 15 नवंबर 2026 को इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

CWC Recruitment 2026 Apply Online

सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के कुल 327 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशिय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।