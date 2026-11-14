भारत का वह जिला, जिसे कहा जाता है ‘गलियों का शहर’

भारत का मानचित्र उठाकर देखें, तो हमें यहां कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिल जाएंगे। इनमें जिलों की संख्या की बात करें, तो इनकी संख्या 800 से अधिक है। इस कड़ी में यहां एक जिला ऐसा भी है, जिसे ‘गलियों का शहर’ भी कहा जाता है। गलियों के साथ-साथ यह अध्यात्मिक शहर भी है। शायद अब आपको पता चल गया होगा, यदि नहीं, तो जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें। कौन-सा जिला है ‘गलियों का शहर’ उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर वाराणसी या काशी को दुनिया भर में ‘गलियों का शहर’ यानि City of Lanes के नाम से जाना जाता है। गंगा के पश्चिमी तट पर अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक फैला यह जीवंत शहर अपनी पतली और भूलभुलैया जैसी और सदियों पुरानी गलियों के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। क्यों कहा जाता है ‘गलियों का शहर’ -काशी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। मध्यकाल में बाहरी आक्रमणकारियों और घुड़सवार सेनाओं की गति को रोकने के लिए शहर की गलियों को जानबूझकर बहुत संकरा और घुमावदार बनाया गया था, ताकि दुश्मन की बड़ी सेना एक साथ शहर के भीतर प्रवेश न कर सके।

-वाराणसी में गर्मियों के दौरान प्रचंड धूप और लू चलती है। ऊंचे-ऊंचे मकानों के बीच बनी ये पतली गलियां प्राकृतिक 'एयर कंडीशनर' का काम करती हैं, जहां सीधी धूप कम पहुंचती है और छाया तथा ठंडक बनी रहती है। पक्का महाल का एरिया है प्रसिद्ध वाराणसी के सबसे पुराने आवासीय क्षेत्र को 'पक्का महाल' कहा जाता है, जहां पत्थर और ईंटों से बने बहुमंजिला मकान एक-दूसरे से सटे हुए हैं। इन मकानों के बीच से गुजरने वाली गलियां इतनी पतली हैं कि कई जगहों पर दो लोग भी बमुश्किल एक साथ निकल पाते हैं। ये गलियां बिना किसी मुख्य सड़क पर आए मीलों तक एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। काशी की प्रमुख और ऐतिहासिक गलियां वाराणसी की हर गली की अपनी एक अलग पहचान, व्यवसाय और इतिहास है: -विश्वनाथ गली: यह काशी की सबसे प्रसिद्ध गली है, जो सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाती है। यहां पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, पीतल की मूर्तियां और पारंपरिक खिलौनों की सदियों पुरानी दुकानें हैं।