राजस्थान का वह किला, जिसे कहते हैं ‘जयपुर का पहरेदार’

आपने राजस्थान के अलग-अलग किलों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। ये किले अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास के लिए देश-दुनिया में जाने जाते हैं, जो कि आज भी इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़े हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो कि शुरू से ही राजस्थान का प्रमुख शहर रहा है। इस कड़ी में यहां एक ऐसा किला भी है, जिसे ‘जयपुर का पहरेदार’ भी कहा जाता है। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। किस किले को कहते हैं ‘जयपुर का पहरेदार’ राजस्थान के जयपुर शहर के उत्तरी छोर पर अरावली पर्वतमाला के किनारे स्थित नाहरगढ़ किले को ‘जयपुर का पहरेदार’या सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। इस किले को यह उपनाम इसकी भौगोलिक स्थिति, अभेद्य रक्षा प्रणाली और जयपुर की सुरक्षा में इसके ऐतिहासिक योगदान के कारण दिया गया है। पहाड़ी के टॉप पर है किला नाहरगढ़ किला अरावली पर्वत की लगभग 700 फीट ऊंची खड़ी चट्टान पर बना हुआ है। इसकी इस ऊंचाई के कारण यहां से पूरे जयपुर शहर और आसपास के मैदानी इलाकों पर मीलों दूर तक साफ नजर रखी जा सकती थी।

सुरक्षा के लिए बने हैं तीन किले जयपुर की सुरक्षा के लिए तीन प्रमुख किले हैं। आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। इनमें नाहरगढ़ किला मुख्य रूप से जयपुर शहर की ओर मुंह करके खड़ा था, जो किसी भी बाहरी दुश्मन की सेना के शहर में प्रवेश करने से पहले ही उसे रोकने और चेतावनी देने का काम करता था। मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए निर्माण इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। उस समय राजपूताना पर मराठा सेनाओं के आक्रमणों का लगातार खतरा मंडरा रहा था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को सुरक्षित रखने के लिए इसे एक मजबूत सैन्य चौकी और शरणस्थली के रूप में विकसित किया था। पहाड़ी की खड़ी ढलान और मोटी दीवारों के कारण दुश्मन के लिए इस किले को भेदकर जयपुर की ओर बढ़ना लगभग नामुमकीन था। यही कारण है कि इसके पूरे इतिहास में नाहरगढ़ किले पर कभी कोई सीधा हमला नहीं हुआ।