CLAT Admit Card 2027: क्लैट एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
CLAT Admit Card 2027: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 नवंबर 2026 को क्लैट यूजी और पीजी का एडमिट कार्ड 2027 जारी कर दिया है। परीक्षा 06 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। क्लैट यूजी और पीजी के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
CLAT Admit Card 2027: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर 21 नवंबर 2026 को क्लैट अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) के लिए एडमिट कार्ड 2027 जारी कर दिया है। परीक्षा 06 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर पर आयोजित की जाएगी।
क्लैट यूजी और पीजी के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
CLAT Admit Card 2027 Download Link
क्लैट यूजी और पीजी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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क्लैट यूजी और पीजी एडमिट कार्ड 2027 डाउनलोड लिंक
CLAT 2027 Admit Card release Date - हाइलाइट्स
क्लैट 2027 एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ आईडेंडिटी कार्ड एग्जाम सेंटर पर लेकर जाएं। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज
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परीक्षा का नाम
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क्लैट यूजी और पीजी
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एग्जाम डेट
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06 दिसंबर 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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21 नवंबर 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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मोबाइल नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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consortiumofnlus.ac.in
CLAT 2027 Admit Card डाउनलोड कैसे करें?
क्लैट यूजी और पीजी का एडमिट कार्ड 2027 डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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CLAT 2027 Admit Card पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.