CLAT Admit Card 2027: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर 21 नवंबर 2026 को क्लैट अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) के लिए एडमिट कार्ड 2027 जारी कर दिया है। परीक्षा 06 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर पर आयोजित की जाएगी।

क्लैट यूजी और पीजी के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CLAT Admit Card 2027 Download Link

क्लैट यूजी और पीजी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।