भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मेलों का आयोजन किया जाता है। इनमें से एक मेला ऐसा भी है, जो कि पशुओं के व्यापार के लिए पूरे एशिया में जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है। इस मेले का इतिहास मौर्य काल से है और मुगलों की सेना भी इस मेले से घोड़ा और हाथी खरीदा करती थी। कौन-सा है यह मेला कहां है लगता, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

22 नवंबर से शुरू हो रहा है सोनपुर मेला

हम जिस मेले की बात कर रहे हैं, वह बिहार का सोनपुर पशु मेला है। यह 22 नवंबर से शुरू हो रहा है और 21 दिसंबर, 2026 तक चलेगा। इस मेले को स्थानीय रूप से 'हरिहर क्षेत्र मेला' भी कहा जाता है, जो कि बिहार के सारण जिले के सोनपुर में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होता है और लगभग एक महीने तक चलता है।

मेले का है मौर्यकालीन इतिहास

इस मेले का इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए हाथी और घोड़े खरीदने के लिए इसी मेले में आया करते थे। बाद में मुगल सम्राट अकबर और ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह घोड़ों और हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। मुगल सेना भी यहां से घोड़ा-हाथी खरीदा करती थी।