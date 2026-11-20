चौंकाने वाली बात यह रही कि इसी मैगजीन के 2026 एडिशन में भारत के पास 35 एक्टिव राफेल दिखाए गए थे, जिसे नए ए़डिशन में और घटाकर 32 कर दिया गया।

नवंबर 2026 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश एविएशन मैगजीन 'फ्लाइटग्लोबल' की सालाना डायरेक्टरी में इन विमानों की संख्या कम दिखाए जाने के कारण भारत के रक्षा और राजनीतिक गलियारों में बड़ा विवाद छिड़ गया है। नवंबर 2026 में जारी ब्रिटिश रक्षा और विमानन पत्रिका 'फ्लाइटग्लोबल' की '2027 वर्ल्ड एयर फोर्सेज डायरेक्टरी' में भारतीय वायुसेना के पास सक्रिय राफेल विमानों की संख्या 36 के बजाय घटकर 32 दर्ज की गई।

हाल ही में राफेल विमान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद ब्रिटिश एविएशन मैगजीन को लेकर हुआ है, जिसमें राफेल विमानों की संख्या कम बताई गई है। इसे लेकर भारतीय वायु सेना ने असहमति जताई है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

क्या है विवाद का मुख्य कारण

संख्या में 3 विमानों की कमी दिखाए जाने के बाद सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या किसी सैन्य अभियान जैसे 'ऑपरेशन सिंदूर' या दुर्घटना में भारत को राफेल विमानों का नुकसान हुआ है, या फिर वे संचालन से बाहर हो गए हैं।

भारतीय वायुसेना ने किया आधिकारिक खंडन

भारतीय वायुसेना ने ब्रिटिश मैगजीन की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार दिया है। वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि भारत के सभी 36 राफेल विमान सुरक्षित हैं और अपनी पूरी परिचालन क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।वायुसेना ने तर्क दिया कि जिन विमानों की संख्या कम बताई जा रही है, वे न केवल भारतीय वायुक्षेत्र में नियमित उड़ान भर रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में भी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

सेना के मुताबकि, निजी डेटाबेस पर आधारित ऐसी विदेशी डायरेक्टरी में पहले भी कई देशों के सैन्य बेड़े से जुड़े आंकड़े गलत रहे हैं, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।