NEET PG Counselling 2026 Round 2 Provisional Result जारी, mcc.nic.in से डाउनलोड करें PDF
MCC NEET PG Round 2 Seat Allotment 2026: MCC ने NEET PG Counselling 2026 Round 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट mcc.nic.in पर आज 20 नवंबर 2026 को जारी कर दिया है। छात्र फाइनल रिजल्ट की PDF को डाउनलोड करने के लिए नीचे से डायरेक्ट लिंक पाएं।
NEET PG Counselling 2026 Round 2 Result Out: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज 20 नवंबर 2026 को NEET PG Counselling 2026 Round 2 का Provisional Seat Allotment Result वेबसाइट पर एक नोटिस के द्वारा जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने राउंड-2 की काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग में हिस्सा लिया था, वे अब वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपने प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस और PDF को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
MCC के अनुसार, यह रिजल्ट फिलहाल प्रोविजनल है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी अलॉटेड सीट, कोर्स, कोटा और कैटेगरी से जुड़ी सभी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें। यदि किसी भी प्रकार की किसी भी चीज में गलती पाई जाती है, तो छात्र आज कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध ‘Candidates Grievances and Query Redressal System’ पर जाकर शिकायत फिल करा सकते हैं।
NEET PG 2026 Round 2 Provisional Result Out
NEET PG 2026 Round 2 Provisional Allotment PDF Direct Link - यहां क्लिक करें
mcc.nic.in से NEET PG Round 2 Provisional Result PDF कैसे डाउनलोड करें?
छात्र NEET PG Counselling 2026 Round 2 Result को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर ‘PG Medical Counselling’ सेक्शन को चुनें।
- फिर, ‘Current Events PG’ अनुभाग में जाएं।
- ‘Provisional Allotment Result of NEET PG Round -2 2026’ के लिंक पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट PDF खुल जाएगी।
- खुलने के बाद छात्र इसमें अपना रोल नंबर और रैंक को देखें।
- फिर, PDF को डाउनलोड कर लें।
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Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.