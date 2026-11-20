अग्निवीरों पर बड़ा फैसला! अनफिट हैं तो नहीं मिलेगा 2 साल का एक्सटेंशन, जानें क्या है नियम
अग्निवीरों को अब 2 साल एक्सटेंशन और स्थाई होने का विकल्प दिया जा रहा है। जो अग्निवीर फिट नहीं हैं, उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। आगे लेख में जानें क्या है नए नियम।
भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर चार साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों के लिए केंद्र सरकार ने दो साल के अलावा सेवा विस्तार (Extension) का विकल्प दिया है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ सभी अग्निवीरों को नहीं मिलेगा। इसके लिए सेना की ओर से मेडिकल फिटनेस, अनुशासन और अन्य जरूरी मानदंड तय किए जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जो अग्निवीर मेडिकल रूप से फिट नहीं होंगे, उन्हें दो साल का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि, ऑपरेशन या युद्ध के दौरान घायल हुए जवानों को विशेष छूट मिल सकती है।
अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल का एक्सटेंशन
अग्निपथ योजना में बदलाव के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो साल और सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। इस तरह उनकी कुल सेवा अवधि छह साल हो सकती है। इसके बाद उन्हें नियमित सैनिक के रूप में सेना में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। इसके लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया और मानदंडों को पूरा करना होगा।
मेडिकल फिटनेसका नियम जानें
नवभारत टाइम्स की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, दो साल का एक्सटेंशन पाने के लिए अग्निवीर का SHAPE-1 मेडिकल कैटेगरी में होना जरूरी है। इसका अर्थ है कि जवान पूरी तरह मेडिकल फिट होना चाहिए।
हालांकि, अस्थायी रूप से लो मेडिकल कैटेगरी (Temporary Low Medical Category) में आने वाले अग्निवीरों को कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे जवानों को प्रोविजनल रिकमेंडेशन दिया जा सकता है, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें दोबारा मेडिकल फिटनेस हासिल करनी होगी।
वहीं, युद्ध या सैन्य ऑपरेशन के दौरान लगी चोट के कारण स्थायी रूप से लो मेडिकल कैटेगरी में आने वाले जवानों को भी एक्सटेंशन के लिए योग्य माना जा सकता है। इसके अलावा, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले जवानों को भी विशेष पात्रता मिल सकती है।
किन अग्निवीरों को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन?
सेना के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में अग्निवीर दो साल के सेवा विस्तार के लिए अयोग्य हो सकते हैं:
- सिविल कोर्ट या कोर्ट मार्शल में दोषी पाए गए जवान।
- चार साल की सेवा के दौरान एक से अधिक रेड इंक एंट्री वाले अग्निवीर।
- दो से अधिक ब्लैक इंक एंट्री वाले जवान।
- निर्धारित सीमा से अधिक अनुशासनात्मक रिकॉर्ड वाले अग्निवीर।
- जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक, विजिलेंस या आपराधिक मामले लंबित हैं।
- निर्धारित वैवाहिक और मेडिकल पात्रता शर्तें पूरी नहीं करने वाले जवान।
6 साल बाद नियमित सैनिक बनने का भी मिलेगा मौका
दो साल का एक्सटेंशन पूरा करने के बाद अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का एक और अवसर मिल सकता है। इसके लिए बेहतर शारीरिक प्रदर्शन, फायरिंग में अच्छा प्रदर्शन, मेडिकल फिटनेस और अनुशासन को महत्वपूर्ण माना जाएगा। हालांकि, छह साल बाद नियमित कैडर में शामिल होने के अंतिम चयन मानदंडों पर अभी विचार किया जा रहा है।
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