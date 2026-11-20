Bihar Winter Vacation 2026: नवंबर के तीसरे हफ्ते के साथ ही उत्तर भारत और बिहार में सुबह-शाम की ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में स्कूली छात्रों और पेरेंट्स को इस बार की सर्दियों की छुट्टियों का काफी इंतेजार है। साथ ही, वे ‘छुट्टियां कब से शुरू होंगी और स्कूल कितने दिनों तक बंद रहेंगे’ जानना चाहते हैं।

बिहार शिक्षा विभाग (Education Department, Bihar) द्वारा जारी ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विंटर हॉलिडें (Winter Vacation) 25 दिसंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक यानी कुल 7 दिनों के लिए निर्धारित किया गया है। स्कूलों की छुट्टी खत्म होने के बाद 1 जनवरी 2027 से सभी स्कूल अपने नियमित समय पर दोबारा खुलेंगे।

बिहार स्कूल विंटर वेकेशन 2026-27: प्रमुख डेट्स और डिटे्स

बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए निर्धारित शीतकालीन अवकाश का पूरा शेड्यूल जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देख सकते हैं।