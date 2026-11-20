Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath's mother Savitri Devi dies: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का निधन हो गया है। उन्होंने पौड़ी स्थित अपने पैतृक निवास पर 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी माता के निधन की जानकारी SSP सर्वेश कुमार द्वारा दी गई है। वहीं, जिलाधिकारी द्वारा भी निधन की पुष्टि की गई है। जानकारी के मुताबिक, पौड़ी के पचूर गांव में CM योगी की माता जी ने अंतिम सांस ली। योगी के परिवार में सात भाई-बहन हैं। इनमें योगी चार भाइयों और तीन बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। आपको बता दें कि योगी का पूरा परिवार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पचूर गांव में ही रहता है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर हुआ करते थे, जिनका अप्रैल, 2020 को निधन हो गया था। उत्तराखंड में ही रहता है पूरा परिवार यूपी के सीएम योगी आदित्यानाथ बेशक यूपी में रहकर सत्ता की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन आज भी उनका पूरा परिवार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में रहता है।

गोरखपुर में मौजूद थे योगी सीएम योगी आदित्यनाथ को जब उनकी माता के निधन की जानकारी मिली, तब वह गोरखपुर में 50 हजार युवाओं के टैबलेट वितरण समारोह में पहुंचे थे। हालांकि, उन्होंने दायित्व निभाते हुए कार्यक्रम से दूरी नहीं बनाई। निधन की सूचना मिलने के बाद भी वह युवाओं के बीच मौजूद रहे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने जताया शोक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि 'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है. उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. बाबा केदार से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा माननीय योगी जी सहित समस्त शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!'