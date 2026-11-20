Allahabad High Court Private Secretary Answer Key 2026 जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Allahabad High Court Private Secretary Answer Key 2026 OUT: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी सचिव (Private Secretary) उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाकर रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
Allahabad High Court Private Secretary Answer Key 2026 OUT: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्रेटरी (ग्रेड-I) भर्ती परीक्षा 2026 की स्टेज-I, भाग 'A' की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जो उम्मीदवार 17 नवंबर 2026 को आयोजित सीबीटी परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाकर अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं।
Allahabad High Court Private Secretary Answer Key 2026 PDF Link
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी भर्ती परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट पीडीएफ लिंक आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके सीधे अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
यहां क्लिक करें: Allahabad High Court Private Secretary 2026 Answer Key Link
Allahabad High Court Private Secretary Answer Key Objection Details
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-I भर्ती परीक्षा 2026 (195 पद) के स्टेज-I (भाग 'A' - सामान्य अध्ययन) के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है। उम्मीदवार 20 नवंबर 2026 (सुबह 11:00 बजे) से 22 नवंबर 2026 (रात 11:55 बजे) तक बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप 9986638901 या allahabadhighcourt.helpdesk@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
Allahabad High Court Private Secretary Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की Private Secretary Grade-I Recruitment Examination 2026 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई हैं। आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाएं।
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होमपेज या रिक्रूटमेंट/पब्लिक नोटिस सेक्शन में “Private Secretary Grade-I Answer Key and Response Sheet 2026” लिंक पर क्लिक करें।
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अपना Registration Number और Password भरकर लॉगिन करें।
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लॉगिन करने के बाद आपकी Recorded Response Sheet और Provisional Answer Key स्क्रीन पर खुल जाएंगी।
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स्कोर की गणना के लिए इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें।
इस भर्ती के माध्यम से कितने पद भरे जाएंगे?
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्राइवेट सेक्रेटरी (ग्रेड-I) के कुल 195 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस परीक्षा के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन विभिन्न चरणों की प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.