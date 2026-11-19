Rajasthan School Winter Vacation 2026-27: राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक सेशन 2026-27 के विंटर वेकेशन (Winter Vacation) की डेट शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग द्वारा तय की गई हैं। हाल ही में दीपावली और मध्यावधि छुट्टी (4 नवंबर से 15 नवंबर 2026) के बाद स्कूलों में रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं।

अब बदलते मौसम को देखते हुए राजस्थान के स्कूलों में विंटर वेकेशन जारी कर दिया जाएगा। डेट्स को देखा जाएं, तो इस साल छात्रों को पहले के अनुसार कम छुट्टियां दी गई है। अब राजस्थान के सभी स्कलों के साथ-साथ जयपुर, कोटा, अलवर और अजमेर में भी 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक यानी कुल 11 दिनों की छुट्टियां रहेगी और 11 जनवरी से क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगी।

राजस्थान स्कूल विंटर वेकेशन 2026-27 की ऑफिशियल डेट्स

शिक्षा विभाग, राजस्थान के शिविरा पंचांग 2026-27 के अनुसार राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के अधीन आने वाले अधिकांश राजकीय और गैर-राजकीय स्कूलों के लिए विंटर वेकेशन की अवधि निर्धारित की गई है: