BOI SO Admit Card 2026 Out: बैंक ऑफ इंडिया एसओ एडमिट कार्ड जारी, कॉल लेटर डाउनलोड करें
BOI SO Admit Card 2026 Out: बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एडमिट कार्ड bankofindia.bank.in जारी किया है। जो उम्मीदवार 27 नवंबर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
BOI SO Admit Card 2026 Out: बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) एडमिट कार्ड 18 नवंबर को जारी कर दिया है। एसओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर, 2026 को होने जा रहा है। एडमिट कार्ड भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसके बिना किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार BOI की ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
Bank of India Specialist Officer Admit Card 2026 Download link
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर 27 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। एडमिट कार्ड में शामिल सभी डिटेल्स कैंडिडेट को ध्यान से चेक करनी चाहिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
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BOI एसओ एडमिट कार्ड 2026
Bank of India Specialist Officer Admit Card 2026: Highlights
बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एसओ के कुल 205 पोस्ट को भरा जाएगा। उम्मीदवार एग्जाम से जुड़ी अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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परीक्षा का नाम
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बैंक ऑफ इंडिया (BOI)
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पोस्ट का नाम
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स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO)
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रिक्तियों की संख्या
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205
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बैंक ऑफ इंडिया एसओ एग्जाम डेट 206
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27 नवंबर 2026
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बीओआई एसओ एडमिट कार्ड 2026
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18 नवंबर 2026 (जारी)
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लॉगिन क्रेडेंशियल जरूरी हैं
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आवेदन संख्या और पासवर्ड
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वेबसाइट
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bankofindia.bank.in
Bank of India Specialist Officer Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में शामिल डिटेल्स
बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड 2026 में निम्नलिखित डिटेल्स शामिल रहेंगी:
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म्मीदवार का नाम
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रोल नंबर
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बीओआई एसओ एप्लीकेशन नंबर
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जन्म तिथि
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श्रेणी [सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी, आदि]
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लिंग
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माता-पिता का नाम
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परीक्षा का नाम
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फोटोग्राफ (रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किया गया फोटोग्राफ)
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हस्ताक्षर
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उम्मीदवार के हस्ताक्षर
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परीक्षा का दिन और तारीख
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परीक्षा की अवधि
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एग्जाम सेंटर का नाम और पता।
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रिपोर्टिंग समय
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परीक्षा के दिन पालन किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
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बीओआई की मुहर और हस्ताक्षर
BOI SO एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर हॉल टिकट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले, बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाएं।
स्टेप 2: BSF होमपेज पर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन देखें।
स्टेप 3: अब “Bank of India Specialist Officer admit card 2026” PDF डाउनलोड लिंक देखें।
स्टेप 4: एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और वेरिफिकेशन/कैप्चा कोड सहित सभी लॉगिन डिटेल्स भरें।
स्टेप 5: BOI SO कॉल लेटर पर दी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें।
स्टेप 6: प्रिंटआउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
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