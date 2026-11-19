Haryana Forest Guard & Forester PST 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने Forest Department के अंदर अलग-अलग पोस्ट पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के अगले राउंड की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, नोटिस नंबर 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के अंदर शारीरिक मापतौल टेस्ट (PMT) में पास हुए छात्रों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। साथ ही, अब उनकी Physical Screening Test (PST) 23 नवंबर 2026 से शुरू कर दी जाएगी।

जो छात्र इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकते हैं। साथ ही, रिजल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं।

Haryana Forest Guard & Forester PST 2026, Official Tweet