Haryana NMMSS Exam 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) एग्जाम नवंबर 2026 का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर आज 19 नवंबर 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

रजिस्टर्ड छात्र अब एडमिट कार्ड को ऑनलाइन आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, राज्य में यह एग्जाम 29 नवंबर 2026 को आयोजित किए जा रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही छात्रों को एग्जाम सेंटर, रिपोर्टिंग से जुड़े सभी निर्देशों के बारे में जानने के लिए यहां देखें।

Haryana NMMSS Exam 2026 शेड्यूल की हाइलाइट्स

BSEH और SCERT हरियाणा के माध्यम से आयोजित होने वाले इस स्कॉलरशिप एग्जाम से जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए यहां देखें।