NIOS Vocational Exam Date Sheet 2026: एनआईओएस वोकेशनल एग्जाम डेट शीट जारी, 14 से 22 दिसंबर तक होंगे थ्योरी एग्जाम
NIOS Vocational Exam Date Sheet 2026: NIOS वोकेशनल एग्जाम डेट शीट 2026 अक्टूबर-नवंबर सेशन के लिए जारी कर दी गई है। थ्योरी एग्जाम 14 से 22 दिसंबर तक आयोजित होंगे। स्टूडेंट पूरा सब्जेक्ट-वाइज टाइम टेबल और हॉल टिकट डिटेल्स आगे लेख में देखें।
NIOS Vocational Exam Date Sheet 2026: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अक्टूबर-नवंबर 2026 सेशन के लिए वोकेशनल एग्जाम डेट शीट जारी की है। NIOS वोकेशनल एजुकेशन कोर्स के लिए थ्योरी एग्जाम 14 दिसंबर से 22 दिसंबर, 2026 तक होंगे। वहीं NIOS ने यह अपडेट 19 नवंबर को अपने ऑफिशियल X हैंडल पर शेयर किया।
NIOS वोकेशनल एग्जाम आठ दिनों तक चलेंगे। ये एग्जाम पूरे भारत में चुने हुए एग्जाम सेंटर्स पर होंगे। हर पेपर दोपहर 2:30 PM बजे शुरू होगा। खत्म होने का समय सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स एग्जाम शुरू होने से एक हफ्ता पहले NIOS वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे।
सेशन अक्टूबर-नवंबर 2026 कहा जाता है, लेकिन NIOS वोकेशनल एग्जाम दिसंबर 2026 में होगा । इस शेड्यूल में सिर्फ वोकेशनल कोर्स शामिल हैं। NIOS ने कहा है कि एग्जाम की तारीखें नहीं बदलेंगी। रिजल्ट पिछली परीक्षा के 8 से 10 हफ्ते बाद आने की संभावना है।
NIOS Vocational Exam Date Sheet 2026: Highlights
एक पेपर, IT Essentials: PC Hardware and Software Collaboration with CISCO (651), 22 दिसंबर को ऑनलाइन होगा। स्टूडेंट्स नीचे दिए टेबल में वोकेशनल एग्जाम 2026 से जुड़ा हाइलाइट्स देख सकते हैं:
|
परीक्षा का नाम
|
NIOS व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की सार्वजनिक परीक्षा (Theory)
|
सेशन
|
अक्टूबर-नवंबर 2026
|
संचालन निकाय
|
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)
|
नोटिस
|
6 नवंबर 2026
|
थ्योरी एग्जाम डेट
|
14 दिसंबर 2026 से 22 दिसंबर 2026
|
हॉल टिकट
|
परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले
|
वेबसाइट
|
nios.ac.in, voc.nios.ac.in
NIOS Vocational Exam Date Sheet 2026 PDF
NIOS ने एग्जाम नोटिस के साथ ऑफिशियल NIOS वोकेशनल एग्जाम डेट शीट 2026 PDF जारी कर दी है। स्टूडेंट्स नीचे दी गई टेबल से NIOS वोकेशनल टाइम टेबल PDF और NIOS वोकेशनल एग्जाम नोटिफिकेशन 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
|
एनआईओएस वोकेशनल डेट शीट 2026 पीडीएफ
|
एनआईओएस वोकेशनल एग्जाम नोटिफिकेशन 2026 पीडीएफ
NIOS Vocational Exam Date Sheet 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
स्टूडेंट NIOS एग्जाम डेट शीट 2026 नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से चेक कर सकते हैं:
-
NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in या वोकेशनल पोर्टल voc.nios.ac.in पर जाएं।
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होमपेज पर एग्जामिनेशन या डेट शीट सेक्शन खोलें।
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अक्टूबर-नवंबर 2026 के लिए वोकेशनल थ्योरी एग्जाम डेट शीट का लिंक ढूंढें।
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डेट शीट PDF खोलने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
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अपने सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड, एग्जाम की तारीख और टाइमिंग चेक करें।
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PDF डाउनलोड करें और एग्जाम के दिन के लिए प्रिंटआउट ले जाना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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