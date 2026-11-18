UP Cabinet Meeting Decision Today: उत्तर प्रदेश के मुख्यममंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट माटिंग हुई। मीटिंग में राज्य सहकारी कॉलेज को बनाने की मंजूरी दी गई। इस कॉलेज के निर्माण के लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन दी जाएगी। यह ज़मीन सहकारिता विभाग के अधीन काम करने वाले 'इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग' (ICCMRT) को बिना किसी शुल्क के सौंपी जाएगी। कैबिनेट ने ज़मीन देने के साथ ही स्टाम्प ड्यूटी (शुल्क) माफ़ करने को भी मंज़ूरी दे दी है।

बनेगा देश का पहला राज्य सहकारी कॉलेज

यह नया कॉलेज गुजरात की 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी' से जुड़ा (संबद्ध) होगा। इसका मकसद सहकारिता क्षेत्र (कोऑपरेटिव सेक्टर) के लिए योग्य और ट्रेंड प्रोफेशनल्स तैयार करना है। यहाँ पारंपरिक विषयों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे आधुनिक और नौकरी दिलाने वाले कोर्स पढ़ाए जाएंगे।