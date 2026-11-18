SSC CPO Tier-2 Exam City Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर 18 नवंबर 2026 को एसएससी सीपीओ टियर 2 परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। एग्जाम 28 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा। एसएससी इस रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या SSC CPO 2025 के तहत दिल्ली पुलिस (DP) और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फॉर्स (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर के कुल 3073 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में पेपर-1 लिखित परीक्षा, पीएसटी/पीईटी, पेपर-2, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है।

एसएससी सीपीओ टियर 2 की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं।