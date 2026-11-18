UPSSSC Auditor & Assistant Accountant Result 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने ऑडिटर (लेखा परीक्षक) और असिस्टेंट अकाउंटेंट (सहायक लेखाकार) मुख्य परीक्षा 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 14-परीक्षा/2026 के अंतर्गत कुल 10,409 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। UPSSSC Auditor & Assistant Accountant Result 2026: रिजल्ट जारी आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार, ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती के लिए कुल 10,409 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अधिसूचना के अनुसार इन उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर किया गया है।

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,957 पदों को भरा जाना है। मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल हो सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मुख्य परीक्षा से संबंधित अन्य डिटेल्स आयोग की वेबसाइट पर चेक करते रहें। UPSSSC Auditor & Assistant Accountant Result 2026 Download link उम्मीदवार ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट का परिणाम 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर स्कोर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। यूपी ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें UPSSSC Auditor & Assistant Accountant Result 2026: हाइलाइट्स आयोग : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

परीक्षा का नाम : ऑडिटर एवं असिस्टेंट अकाउंटेंट

विज्ञापन संख्या : 14-परीक्षा/2026

शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार : 10,409

चयन का आधार : PET-2025 के सामान्यीकृत अंक

परिणाम की स्थिति : घोषित

वेबसाइट : upsssc.gov.in