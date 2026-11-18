SBI Clerk Salary in Hand: भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क की नौकरी हमेशा से ही यूथ के बीच पॉपुलर रही है। हर साल लाखों कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए Apply करते हैं, लेकिन कम ही उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए सलेक्ट हो पाते हैं। SBI क्लर्क की नौैकरी के लिए एग्जाम होता है और इसे पास करने के लिए कुल 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेन्स और तीसरा लैंगवेंज टेस्ट होता है।

SBI क्लर्क का क्या काम होता है?

भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क को जूनियर एसोसिएट्स भी कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बैंक के अंदर अपना काम करवाने के लिए आता है, तो सबसे पहले उसका सामना क्लर्क से ही होता है। एक क्लर्क बैंक में कई तरह के काम करता है, जिसमें ग्राहकों के खाते में पैसे जमा करना, चेक क्लियर करना, डिमांड ड्राफ्ट (DD) जारी करना, पेमेंट ऑर्डर (PO) बनाना, नए बैंक खाते खोलना, ग्राहकों के KYC डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना, पासबुक प्रिंट करना और चेकबुक या ATM कार्ड जारी करना, कैश काउंटर पर बैठकर रोज़ाना आने वाले नकद का हिसाब रखना और दिन के आखिर में कैश बैलेंस मिलाना, ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं (जैसे सरकारी बीमा योजनाएं, म्यूचुअल फंड, लोन आदि) के बारे में जानकारी देना और उन्हें समझाना, लोन (Home Loan, Car Loan, Personal Loan) के आवेदनों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करना आदि शामिल है।