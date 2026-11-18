भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें अलग-अलग राज्यों में हमें यातायात के अलग-अलग साधन देखने को मिलते हैं, जिनमें मेट्रो सबसे सुगम और समय की बचत करने वाला साधन है। यही वजह है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो का उपयोग करते हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

भारत के किस राज्य में है सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क

भारत में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। यहां ऐसे कुल 6 शहर हैं, जहां मेट्रो का संचालन किया जाता है। यही वजह है कि मेट्रो नेटवर्क में यह राज्य पहले पायदान पर आता है।

यूपी के किन 6 शहरों में है मेट्रो नेटवर्क

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) और NCRTC के माध्यम से राज्य के 6 शहरों में मेट्रो सेवा चल रही है:

लखनऊ मेट्रो

राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक लगभग 22.87 किलोमीटर लंबा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर संचालित है। इसे रिकॉर्ड समय लगभग 4.5 साल में तैयार किया गया था।