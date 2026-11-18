AIBE 22 Admit Card 2026 Out: allindiabarexamination.com पर एक्टिव हुआ एडमिट कार्ड का लिंक, यहां पाएं Direct Link
All India Bar Examination 22 Admit Card 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 (AIBE XXII) के एडमिट कार्ड आज 18 नवंबर 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।
AIBE XXII Hall Ticket 2026 Released: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 (AIBE XXII 2026) के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड आज 18 नवंबर 2026 को ऑफिशियल रूप से जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्रों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
भारतीय अदालतों में वकालत करने के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्राप्त करने के साथ यह एग्जाम पास करना भी जरूरी होता है। यह एग्जाम 29 नवंबर 2026 को आयोजित किया गया है।
AIBE XXII Exam 2026 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 (2026) से जुड़ी सभी प्रमुख डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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ऑफिशियल डिटेल्स
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एग्जाम का नाम
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ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 (AIBE XXII 2026)
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आयोजन संस्था
|
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)
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एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
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14 नवंबर 2026 (आधिकारिक पोर्टल पर लाइव)
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एग्जाम डेट
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29 नवंबर 2026 (रविवार)
|
एग्जाम का टाइम
|
दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (3 घंटे की अवधि)
|
एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम
|
सुबह 11:30 बजे (दोपहर 1:15 बजे के बाद प्रवेश बंद)
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एग्जाम मोड
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ऑफलाइन (पेन और पेपर / OMR आधारित)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
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allindiabarexamination.com
AIBE 22 Admit Card 2026 Download Link - यहां क्लिक करें
AIBE 22 Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
छात्र AIBE 22 Admit Card 2026 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के ऑफिशियल पोर्टल allindiabarexamination.com पर विजिट करें।
- होमपेज पर ‘AIBE 22 Admit Card 2026’ या ‘Download Admit Card’ के लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, लॉगिन पेज पर रजिस्टर्ड यूजर आईडी / एप्लीकेशन आईडी (User ID) और पासवर्ड को फिल करके फॉर्म को सबमिट करें।
- स्क्रीन पर आपका AIBE XXII एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें अपना नाम, रोल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, एग्जाम सेंटर का पता और टाइम ध्यान से देखें।
- एडमिट कार्ड की पीडीएफ डाउनलोड करें।
- एग्जाम के दिन साथ ले जाने के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.