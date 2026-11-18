DU Assistant Recruitment 2026: दिल्ली विश्विद्यालय ने 29 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर विज्ञापन संख्या R&P/325/2026 के तहत असिस्टेंट (नॉन टीचिंग) के कुल 215 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्तियां शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (केंद्रीय विश्वविद्यालय) में की जाएगी। पहले इन पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 16 नवंबर 2026 थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दिया गया है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। DU Assistant Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक डीयू में असिस्टेंट पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

डीयू असिस्टेंट (नॉन टीचिंग) पद 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें DU Assistant Recruitment 2026 - हाइलाइट्स डीयू असिस्टेंट (नॉन टीचिंग) पदों के सलेक्शन में कुल पांच स्टेप्स शामिल है। पहले स्टेप्स में प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे स्टेप्स में मुख्य परीक्षा, तीसरे स्टेप्स में स्किल टेस्ट और चौथे व आखिरी स्टेप्स में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। भर्ती की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम दिल्ली विश्विद्यालय पद का नाम असिस्टेंट (नॉन टीचिंग) रिक्त पदों की संख्या 215 चयन के चरण प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 ऑफिशियव वेबसाइट du.ac.in