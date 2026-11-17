SBI Clerk Prelims Result 2026 LIVE check scorecards download direct link sbi.bank.in: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर एसबीआई क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसका एग्जाम दिनांक 27 सितंबर 2026 और 28 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया गया था। एसबीआई इस रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 9766 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

एसबीआई क्लर्क के प्रारंभिक एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

SBI Clerk Prelims Result 2026 Date - हाइलाइट्स

एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक एग्जाम का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करना चाहिए। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे हाइलाइट टेबल में दी गई है।

विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पद का नाम जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) रिक्त पद 9766 सलेक्शन प्रोसेस प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन परीक्षा का नाम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2026 परीक्षा की तिथि 27 सितंबर 2026 और 28 सितंबर 2026 को आयोजित रिजल्ट जल्द ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in

SBI Clerk Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक की क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।