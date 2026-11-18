UPSSSC Admit Card 2026 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा Platoon Commander / Block Organizer और Havildar Instructor भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड आज 18 नवंबर को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए अपना प्रवेश पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए हॉल टिकट की हार्ड कॉपी और एक वैध पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है।

UP Platoon Commander / Block Organiser, Havildar Instructor Admit Card 2026 Link

यूपी प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र और कांस्टेबल इंस्ट्रक्टर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक upsssc.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर आसानी से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।