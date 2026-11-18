CGBSE Class 10th, 12th Practical Exam 2027 Date Announced: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। बोर्ड ने आने वाले साल 2027 के मुख्य एग्जाम से पहले होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट वर्क का डिटेल्ड शेड्यूल जारी कर दिया है।

शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए जारी इस शेड्यूल के अनुसार, रेगुलर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से 20 जनवरी 2027 तक आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बाहरी टीचर्स की नियुक्ति मंडल की ओर से की जाएगी। साथ ही, स्कूल अपने लेवल पर बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर संबंधित एग्जाम मान्य नहीं होगा। इसी के साथ, बोर्ड द्वारा स्कूलों और छात्रों के लिए कई कड़े और स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि एग्जाम की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ टाइम पर पूरी हो सके।