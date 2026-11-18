Judge Shreya Singh Success Story श्रेया सिंह उत्तर प्रदेश के काशी की रहने वाली है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वाराणसी के इंपीरियल पब्लिक स्कूल से पूरी की और अपनी ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी में पूरी की और एलएलबी में मास्टर्स बनारस हिंदू विश्विद्यालय (BHU) से कंप्लीट की। श्रेया के चाचा IAS और दादा रह चुके हैं SDM श्रेया के उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2023 में 5वी रैंक और जज बनने से परिवार में खुशी का माहौल है। आज देश उन पर नाज़ कर रहा है। वह एक अनुशासन परिवार से आती है, जहां उन्हें पढ़ाई का एनवायरमेंट ही मिला। श्रेया के पिता नाम आरपी सिंह और माता का नाम माया सिंह है। उनके चाचा का नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, जो IAS पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। दादा वेंकटेश्वर सिंह का देहांत हो चुका है, जो बापू स्मारक इंटर कॉलेज दरगाह के पूर्व प्रबंधक और SDM रहे हैं।

2022 में श्रेया नहीं बन सकीं जज जज श्रेया ने अपनी इस सफलता का श्रेय पिता माता, चाचा और अपने आध्यात्मिक गुरु कमलेश देसाई पटेल को दिया है। हालांकि वह साल 2022 में जज बनने से चूक गई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और साल 2023 में राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में पहली ही बार में इंटरव्यू तक नहीं पहुंची थी पर वह फाइनल में रह गई थी पर श्रेया ने हार नहीं मानी। आज जिसका रिजल्ट हम सभी के सामने हैं। फिलहाल वह बीएचयू की लॉ फैकल्टी से PHD कर रही हैं और टीचिंग असिस्टेंट के रूप में वर्किंग हैं। श्रेया की जीवन में सफल होने के लिए टिप्स श्रेया सिंह कहती है कि जीवन में सफल होने के लिए समय का सही सदुपयोग जरूरी है क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा कीमती समय ही है इसलिए टाइम कोे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए सही डायरेक्शन बेहद जरूरी है। अन्यथा आप जीवनभर भटकते ही रह जाएंगे।