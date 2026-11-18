UP School Winter Break 2027 Schedule: उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज और सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही लाखों स्कूली छात्रों और पेरेंट्स को शीतकालीन अवकाश (UP Schools Winter Vacation 2027) का काफी इंतजार रहता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी ऑफिशियल छुट्टी टेबल और निर्देशों के अंदर यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां कब से शुरू होंगी और स्कूल दोबारा कब खुलेंगे।

शीतकालीन छुट्टी के साथ शिक्षा विभाग ने मौसम परिवर्तन को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किए गए है।

UP Schools Winter & Summer Vacation 2027 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार, प्रमुख छुट्टी और स्कूल के टाइमिंग के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।