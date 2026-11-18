SJVN Apprentice Recruitment 2026: सरकारी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप करने का अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिस के कुल 100 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि इसमें उम्मीदवारों को हर महीने 12,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा। हालांकि, इस भर्ती के लिए केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं। SJVN Apprentice Recruitment 2026 Online Application Form एसजेवीएन अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 18 नवंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

एसजेवीएन अप्रेंटिस भर्ती 2026 आवेदन करने के लिए क्लिक करें SJVN Apprentice Recruitment 2026: भर्ती विवरण एसजेवीएन द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 128/2026 के अनुसार कुल 100 रिक्तियां निकाली गई हैं। इनमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 40, डिप्लोमा अप्रेंटिस के 25 और आईटीआई अप्रेंटिस के 35 पद शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से चार वर्षीय बीई/बीटेक डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए संबंधित इंजीनियरिंग विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक है। वहीं, आईटीआई अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त नियमित आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा और स्टाइपेंड