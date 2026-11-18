RITES Assistant Manager Legal Result 2026: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर (लीगल) भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी ने इस भर्ती के लिए ऑफर लिस्ट कम रिजल्ट (Offer List cum Result) PDF जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में भाग लिया था, वे अब अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार RITES की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन नंबर, लिखित परीक्षा के अंक, इंटरव्यू के अंक, कुल अंक और चयन से संबंधित जानकारी दी गई है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या RG/06/26 के अंतर्गत आयोजित की गई थी। RITES Assistant Manager Legal Merit List 2026 Download link RITES Assistant Manager Legal Result 2026: Highlights संगठन का नाम : RITES Limited

पद का नाम : असिस्टेंट मैनेजर (लीगल)

भर्ती विज्ञापन संख्या : RG/06/26 |

रिजल्ट का नाम : Offer List cum Result

रिजल्ट जारी होने की तिथि : 16 नवंबर 2026

रिजल्ट की स्थिति : जारी

सिलेक्शन प्रोसेस : लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू

रिजल्ट का प्रारूप : PDF

आधिकारिक वेबसाइट : rites.com

RITES Assistant Manager Legal Merit List 2026 RITES द्वारा जारी रिजल्ट में उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को शामिल किया गया है। लिखित परीक्षा के कुल 60 अंक और इंटरव्यू के कुल 40 अंक निर्धारित हैं। दोनों के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की गई है। रिजल्ट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक कुल अंक 93.70 प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों की ऑफर कैटेगरी भी पीडीएफ में दी गई है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपना परिणाम और चयन की स्थिति देख सकते हैं। RITES Assistant Manager Legal Result 2026 कैसे डाउनलोड करें? राइट्स असिस्टेंट मैनेजर लीगल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. सबसे पहले RITES की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर Career या Result सेक्शन खोलें।

3. Assistant Manager/Legal (VC No. RG/06/26) रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

4. अब Offer List cum Result PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।

5. पीडीएफ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।

6. अपने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंक चेक करें।

7. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।