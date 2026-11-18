RITES Assistant Manager Legal Result 2026: राइट्स असिस्टेंट मैनेजर लीगल रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें
RITES Assistant Manager Legal Result 2026: राइट्स असिस्टेंट मैनेजर लीगल रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट rites.com पर जारी किया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल थे, वे नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
RITES Assistant Manager Legal Result 2026: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर (लीगल) भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी ने इस भर्ती के लिए ऑफर लिस्ट कम रिजल्ट (Offer List cum Result) PDF जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में भाग लिया था, वे अब अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
उम्मीदवार RITES की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन नंबर, लिखित परीक्षा के अंक, इंटरव्यू के अंक, कुल अंक और चयन से संबंधित जानकारी दी गई है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या RG/06/26 के अंतर्गत आयोजित की गई थी।
RITES Assistant Manager Legal Merit List 2026 Download link
RITES Assistant Manager Legal Result 2026: Highlights
संगठन का नाम : RITES Limited
पद का नाम : असिस्टेंट मैनेजर (लीगल)
भर्ती विज्ञापन संख्या : RG/06/26 |
रिजल्ट का नाम : Offer List cum Result
रिजल्ट जारी होने की तिथि : 16 नवंबर 2026
रिजल्ट की स्थिति : जारी
सिलेक्शन प्रोसेस : लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू
रिजल्ट का प्रारूप : PDF
आधिकारिक वेबसाइट : rites.com
RITES Assistant Manager Legal Merit List 2026
RITES द्वारा जारी रिजल्ट में उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को शामिल किया गया है। लिखित परीक्षा के कुल 60 अंक और इंटरव्यू के कुल 40 अंक निर्धारित हैं। दोनों के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की गई है।
रिजल्ट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक कुल अंक 93.70 प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों की ऑफर कैटेगरी भी पीडीएफ में दी गई है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपना परिणाम और चयन की स्थिति देख सकते हैं।
RITES Assistant Manager Legal Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?
राइट्स असिस्टेंट मैनेजर लीगल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
1. सबसे पहले RITES की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर Career या Result सेक्शन खोलें।
3. Assistant Manager/Legal (VC No. RG/06/26) रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
4. अब Offer List cum Result PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
5. पीडीएफ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।
6. अपने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंक चेक करें।
7. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
इंटरव्यू में न्यूनतम योग्यता अंक
RITES के निर्धारित नियमों के अनुसार, UR और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को इंटरव्यू में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। वहीं SC, ST, OBC (NCL) और आरक्षित पदों के लिए PWD उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। कुल अंकों में अलग से न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित नहीं हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर रिजल्ट में दिए गए सभी विवरण ध्यान से चेक करें। चयनित उम्मीदवार ऑफर लेटर और आगे की प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों के लिए RITES की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
SBI Clerk Result 2026: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट sbi.bank.in जल्द, पीडीएफ डाउनलोड लिंक
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.