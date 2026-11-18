[Login Link Active] BSF Tradesman Admit Card 2026: अभी डाउनलोड करें बीएसएफ ट्रेड्समैन हॉल टिकट PDF
BSF Tradesman Admit Card 2026 Download Link: बीएसएफ ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड लिंक rectt.bsf.gov.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार बिना देरी किए अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 2 दिसंबर को CBT परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इस लेख में दिए गए लिंक का उपयोग करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
BSF Tradesman Admit Card 2026: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती 2024-25 के सेकंड फेज की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) का एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब BSF Official website (rectt.bsf.gov.in) पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नवंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा 02 दिसंबर 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 3 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उन 1,81,143 शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने फर्स्ट फेज में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) सफलतापूर्वक पास की है। प्रथम चरण का रिजल्ट 10 जून 2026 को घोषित किया गया था।
BSF Tradesman Admit Card 2026 Direct Login Link-Active
बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 का डायरेक्ट लॉगिन लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब बिना किसी परेशानी के अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है।
बीएसएफ ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2026 हाइलाइट्स
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समैन) 2024-25 भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
|
परीक्षा आयोजित संस्था का नाम
|
सीमा सुरक्षा बल (BSF)
|
पद का नाम
|
कांस्टेबल (ट्रेड्समैन)
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
17 नवंबर 2026
|
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि
|
2 दिसंबर 2026
|
CBT परीक्षा तिथि
|
2 दिसंबर 2026
|
शिफ्टों की संख्या
|
3
|
PET/PST के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार
|
1,81,143 (अस्थायी)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rectt.bsf.gov.in
बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कांस्टेबल (ट्रेंड्समैन) भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण (Computer-Based Test) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षार्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले बीएसएफ की रिक्रूटमेंट वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए 'Candidate Login' या 'Notice Board' सेक्शन में जाएं।
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अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
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लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'Constable (Tradesman) Written Exam e-Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।
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आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें।
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अंत में एडमिट कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
BSF ट्रेड्समैन सीबीटी परीक्षा 2 दिसंबर 2026 को तीन अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक होगी। प्रत्येक शिफ्ट की अवधि 120 मिनट (2 घंटे) होगी।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.